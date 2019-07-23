普悠瑪事故小勇士慶生 謝沛帛盼早日康復

台鐵普悠瑪列車去年在宜蘭翻覆，重傷男童謝沛帛（左2）經搶救後今年2月甦醒，23日在台鐵局長張政源（右3）與醫護團隊陪同下，歡度7歲生日。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年7月23日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）台鐵普悠瑪列車去年在宜蘭翻覆，重傷男童謝沛帛經搶救後，今年2月才甦醒，身體漸康復。謝沛帛今天在台鐵局長張政源與醫護團隊陪同下歡度7歲生日，願望是早日康復。

台鐵第6432次普悠瑪去年10月21日下午4時49分，行經宜蘭新馬站時疑似高速過彎出軌翻覆，造成多人傷亡。當時謝沛帛與家人從台東北上參加婚禮，返程搭到這班列車，謝沛帛顱骨與腦部重創，一度陷入昏迷。

經羅東博愛醫院與台北數家醫院搶救後，謝沛帛在今年2月才奇蹟般甦醒，恢復意識，與人可以基礎對話，甚至還可以不靠別人攙扶，靠自己力量慢慢步行。

為取出曾在急救時植入頭部的骨釘，謝沛帛在6月底回到博愛醫院接受手術，順利取出顱內骨釘，已逐漸恢復元氣，目前在博愛醫院療養復健，家人也預定在9月時，安排謝沛帛重返校園，希望屆時透過與同學間的互相鼓勵及對話學習，再加上門診復健能有更大的突破。

為了慶祝謝沛帛在重生後度過第一個生日，博愛醫院醫療團隊與張政源在今天先後送上蛋糕與玩具到病房，大家一起歡唱「生日快樂」歌曲，為謝沛帛慶生。

「希望大家可以趕快好起來」謝沛帛一個字、一個字慢慢說出他的生日願望，他除了盼望自己的身體可以早日恢復健康之外，也祈求在普悠瑪事故中身受重傷的患者都能早日康復。

博愛醫院醫療副院長謝有丁受訪時說，謝沛帛雖然現在看起來恢復狀況良好，但未來可能會有認知與情緒功能障礙，走路狀況也有明顯平衡障礙，手腳協調功能也受影響，後續還需要加強復健。

張政源受訪時說，看到謝沛帛能這麼快復原，大家都非常高興，謝沛帛就是大家的小勇士，希望小勇士永遠健康、慢慢茁壯。

他表示，從普悠瑪事故發生後，台鐵對傷者的照顧無微不至，謝沛帛不管在哪一家醫院接受治療，台鐵都會派專人在旁照顧，提供所需服務。未來不管謝沛帛狀況如何，台鐵都會負起完全責任，一直協助下去。（編輯：李錫璋）1080723