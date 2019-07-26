如興併購玖地遭質疑內幕重重 檢調搜索約談

（中央社記者蕭博文台北26日電）立委黃國昌去年質疑國發基金挹注的台灣如興公司併購中國玖地公司案內幕重重，北檢今天指揮調查局發動搜索，預計約談如興董事長陳仕修等人到案，釐清有無違反證券交易法。

如興是全球牛仔褲最大製造廠，且為股票上市公司，已於調查行動後公告此重大訊息。

黃國昌去年6月起陸續召開記者會指稱，國發會旗下國發基金用台灣納稅人的錢，所做的第一個投資案如興紡織是個離譜的案子。

黃國昌質疑如興公司併購中國的玖地集團，「到底是我們去併購人家，還是我們被人家併購。」並指國家基金投資協助如興近新台幣15億元，「結果請來了中國貪腐的官二代來吸台灣的血」。

黃國昌指控，玖地集團內相對較好的河南夢爾羅、庄吉公司，在併購前移轉至集團外，不在併購範圍內，而且河南夢爾羅、庄吉並不屬於如興集團內部工廠，但薪資和設備採購費用由如興支付，涉及違法背信行為。

如興去年曾回應，表示河南夢爾羅和庄吉廠均為委外代工廠，所有權與如興無涉，如興僅就勞務支付加工費，屬正常的商業行為。

金管會去年8月將如興案函送台北地檢署，北檢檢察官今天指揮調查局台北市調查處到如興公司等3地執行搜索，約談陳仕修等人到案。（編輯：張銘坤）1080726