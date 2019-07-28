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苗栗造橋尖苗公路旁驚見焦屍 警封鎖調查

最新更新：2019/07/28 13:51
苗栗縣造橋鄉尖苗公路（舊台13甲線）28日上午施工人員準備上班時，赫見一旁空地有焦屍，警方拉起封鎖線調查，希望盡快釐清案情。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年7月28日
苗栗縣造橋鄉尖苗公路（舊台13甲線）28日上午施工人員準備上班時，赫見一旁空地有焦屍，警方拉起封鎖線調查，希望盡快釐清案情。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年7月28日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣28日電）苗栗縣造橋鄉尖苗公路（舊台13甲線）今天上午施工人員準備上班時，赫見一旁空地有焦屍，警方拉起封鎖線調查，在附近一輛自小客車上發現疑似遺書，正聯繫家屬指認釐清案情。

竹南警分局偵查隊長詹國政指出，上午8時許道路施工人員報案，在尖苗公路旁空地發現有一具焦屍，身上仍有些許殘火，造橋派出所員警立即趕往查看，發現被燒焦的遺體為女性，身上衣物皆已燒焦碳化，無身分證明文件。

員警封鎖現場進行蒐證，並在附近約100公尺處的路旁，找到死者使用車輛，車內除了簡單行李外，還留有一封疑似遺書，警方正聯繫家屬前往指認，希望盡快釐清案情。（編輯：方沛清）1080728

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苗栗縣造橋鄉尖苗公路（舊台13甲線）28日發現一旁空地有焦屍，員警封鎖現場進行蒐證，並在附近約100公尺處的路旁，找到死者使用車輛，正聯繫家屬指認釐清案情。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年7月28日
苗栗縣造橋鄉尖苗公路（舊台13甲線）28日發現一旁空地有焦屍，員警封鎖現場進行蒐證，並在附近約100公尺處的路旁，找到死者使用車輛，正聯繫家屬指認釐清案情。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年7月28日
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