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假死亡證明稱母喪要辦後事 女子涉詐財被起訴

最新更新：2019/07/31 12:20

（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市李姓女子偽造死亡證明，佯稱母親死亡需要喪葬費用向蔣姓男友借款，直到分手後蔣男要討回款項遭拒，且得知李母健在提告，檢方今天依詐欺罪嫌將李女起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，27歲李姓女子與50歲蔣姓男子為前男女朋友，雙方於民國102年11月至108年2月間交往，期間李女明知母親並未死亡，在不詳時間與地點，與友人共同偽造林新醫院的死亡證明書，內容載明李母因心臟麻痺休克死亡。

李女再持偽造的死亡證明書，向蔣男謊稱要辦理後事借款，並在第一次取得金錢後，再佯稱款項遭竊，蔣男信以為真前後共交付新台幣60萬元。

李女在交往期間，又陸續以投資燒烤店、爺爺過世須歸還債務、經營網拍需要資金等理由借款，共計取得745萬元，直到雙方分手後，蔣男拿借據要求返還款項遭拒，且發現李母仍健在因而向警方報案遭詐欺。

台中地檢署檢察官認定，李女偽造母親的死亡證明書，謊稱需要喪葬費用，但經查證李母未死亡，詐欺事證明確，但蔣男其他指控遭詐騙款項，蔣男無法提供通訊軟體對話紀錄等其他證據，借據上也未載明用途，因此不構成犯罪。

檢方依據證人證詞、偽造死亡證明書等證據，今天依詐欺罪嫌將李女起訴。（編輯：林沂鋒）1080731

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