調包尿液規避毒品案 男子涉妨害公務被起訴

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市陳姓男子為規避施用毒品被查獲，在警局內驗尿後，涉嫌將裝有尿液的採驗罐，趁隙到廁所內倒掉換成清水調包，被警方調閱監視器發現偵辦，檢方今天依妨害公務罪嫌起訴。

台中地方檢察署起訴書指出，台中市政府警察局第一分局大誠派出所警方，於4月17日下午，在台中市北屯區一處住宅查獲通緝犯馬姓男子，並查扣大量海洛因、安非他命等毒品，因陳姓男子也在屋內，他供稱馬男曾轉讓毒品供他吸食，警方因此請陳男一同到警局調查。

陳男經同意驗尿，並在警局內廁所裝滿自己的尿液2罐供警方送驗，但陳男為規避施用毒品被查獲，在等待警方偵辦時，見扣押、放置在辦公桌上的尿罐無人看管，趁隙將尿罐塞在口袋中，到廁所內將封條貼紙撕開，將尿液倒掉再加水回填並放回原處。

警方當晚發現陳男採驗的尿液均呈清水狀，懷疑被調包，經調閱監視器發現尿罐遭陳男帶至廁所再放回原處，但陳男不願前往警局重新接受採尿。

經台中地檢署檢察官指揮偵辦馬男另外涉及的毒品案時，因陳男在電話中向馬男炫耀調包尿液，檢方與大誠派出所承辦員警確認確有此事後，以有滅證行為為由，開立拘票指揮警方逕行拘提陳男偵辦，並在4月25日再行採尿送驗後，驗出安非他命、嗎啡等陽性反應，另以毒品罪偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、監視器畫面、尿罐證物等證據，今天依妨害公務罪嫌將陳男起訴。（編輯：張銘坤）1080801