上學首日3歲娃溜出 幼兒園渾然不知家長氣炸

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣一名3歲男童今天第一天上幼兒園，中午自行跑出校園溜回家門口，媽媽發現孩子站在門口大哭，致電園方，老師竟渾然未察覺孩子離校；園方事後坦承疏失，會盡力改善。

就讀苗栗縣後龍非營利幼兒園的3歲趙姓男童，今天上學首日就上演「出走驚魂記」，所幸男童自行平安返家；家長事後在臉書po文「把小孩顧到不見還不知道」，指控園方對事發經過交代不清且態度傲慢。

男童母親表示，兒子今天第一天上課，中午1時許，她在家裡聽見郵差按門鈴，打開門卻看見本該在幼兒園的兒子站在門口大哭，「真的是嚇了一大跳」，致電園方，老師第一時間竟回答「孩子在上廁所」，事後到校理論，園長卻是雙手交叉在胸前，反問「不然妳想怎麼解決」態度令她傻眼。

男童父親說，住家距離幼兒園不到5分鐘路程，平日經常帶兒子買早餐熟悉路線，兒子才能順利返家，但一想到沿途這麼多工地、大貨車，心裡仍是捏一把冷汗，「萬一路程中發生意外怎麼辦」，質疑園方安全管理出現大漏洞，難讓家長心安。

園方指出，今天是幼兒園新生入學首日，3歲男童是新生，2樓上課教室走廊有一道木門未確實關上，男童可能在老師帶學童上廁所時溜出，自行跑回家，對於發生這樣的情況，對家長感到十分抱歉，也會立即改善門鎖更換為可自動上鎖，並要求老師加強學童看顧，避免類似事件再次發生。

苗栗縣政府教育處學前教育科表示，後龍非營利幼兒園是由縣府委託財團法人育達科技大學經營，同仁從網路得知相關訊息後立即與園方聯繫，據園方解釋，因為新生入園首日，情況較為混亂，以致發生這樣的突發事件。

教育處指出，後龍非營利幼兒園今年第2年招生，師資人數等相關條件均符合規定，過去辦學成效也頗受肯定，未來將加強輔導園方對學童的安全管理。（編輯：林沂鋒）1080801