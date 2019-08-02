更多編輯台推薦新聞：
NHK：台灣人對香港關注 日本人感到驚訝
政治

NHK：台灣人對香港關注 日本人感到驚訝

台北懸日美景 父親節起一連6天登場
生活

台北懸日美景 父親節起一連6天登場

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉義布袋商港貨輪擱淺 抽除油料放置攔油索

最新更新：2019/08/02 10:36
嘉明海運公司勝利輪1日擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，考量風浪大，船上8人已協助脫困，未發現油污。海巡署第四岸巡隊表示，擱淺的勝利輪2日上午已傾斜半沉。（海巡署中部分署提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月2日
嘉明海運公司勝利輪1日擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，考量風浪大，船上8人已協助脫困，未發現油污。海巡署第四岸巡隊表示，擱淺的勝利輪2日上午已傾斜半沉。（海巡署中部分署提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月2日

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉明海運公司勝利輪昨天擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，考量風浪大，船上8人已協助脫困，未發現油污，今天將進行移除作業，包括海面放置攔油索，並抽除油料，防範污染。

高雄港務分公司布袋管理處長謝診安表示，嘉明海運公司勝利輪昨天由澎湖龍門尖山港開往布袋商港，船長於昨天下午回報在布袋商港附近擱淺，因持續保有自有動力試圖自行脫困，但直到晚上仍無法脫困。

布袋管理處通報相關單位前往救援，同時間通知吊車協助救援，由於天色昏暗，風浪加劇，考量船上人員安全，決定以吊掛方式先將受困8名船員救出，順利完成救援，8人均無受傷。

謝珍安指出，布袋管理處昨天晚上邀集海巡署第十三海巡隊、第四岸巡隊、嘉義縣環保局、航港局南部航務中心召開緊急應變會議，討論船艙抽油防止油污外洩及船體移除等因應措施，擱淺現場由第十三海巡隊及船公司留守監控，勝利輪並未發現有油污。

海巡署第四岸巡隊表示，擱淺的勝利輪今天上午已傾斜半沉，第四岸巡隊員持續監控有無漏油污染情形，另有第十三海巡隊艦艇在附近監控。

謝珍安說，船公司今天進行後續移除作業，包括海面放置攔油索，如有漏油立即處理；勝利輪裝載柴油約7噸、潤滑油1.1噸，預計今天抽除；布袋管理處今天將與船公司討論船體後續處置方式。（編輯：張雅淨）1080802

嘉明海運公司勝利輪1日擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，船上8人已脫困，未發現油污；2日將進行移除作業，包括海面放置攔油索，並抽除油料，防範污染。（海巡署中部分署提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月2日
嘉明海運公司勝利輪1日擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，船上8人已脫困，未發現油污；2日將進行移除作業，包括海面放置攔油索，並抽除油料，防範污染。（海巡署中部分署提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月2日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報