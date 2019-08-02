嘉義布袋商港貨輪擱淺 抽除油料放置攔油索

嘉明海運公司勝利輪1日擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，考量風浪大，船上8人已協助脫困，未發現油污。海巡署第四岸巡隊表示，擱淺的勝利輪2日上午已傾斜半沉。（海巡署中部分署提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月2日

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉明海運公司勝利輪昨天擱淺在嘉義縣布袋商港北堤附近，考量風浪大，船上8人已協助脫困，未發現油污，今天將進行移除作業，包括海面放置攔油索，並抽除油料，防範污染。

高雄港務分公司布袋管理處長謝診安表示，嘉明海運公司勝利輪昨天由澎湖龍門尖山港開往布袋商港，船長於昨天下午回報在布袋商港附近擱淺，因持續保有自有動力試圖自行脫困，但直到晚上仍無法脫困。

布袋管理處通報相關單位前往救援，同時間通知吊車協助救援，由於天色昏暗，風浪加劇，考量船上人員安全，決定以吊掛方式先將受困8名船員救出，順利完成救援，8人均無受傷。

謝珍安指出，布袋管理處昨天晚上邀集海巡署第十三海巡隊、第四岸巡隊、嘉義縣環保局、航港局南部航務中心召開緊急應變會議，討論船艙抽油防止油污外洩及船體移除等因應措施，擱淺現場由第十三海巡隊及船公司留守監控，勝利輪並未發現有油污。

海巡署第四岸巡隊表示，擱淺的勝利輪今天上午已傾斜半沉，第四岸巡隊員持續監控有無漏油污染情形，另有第十三海巡隊艦艇在附近監控。

謝珍安說，船公司今天進行後續移除作業，包括海面放置攔油索，如有漏油立即處理；勝利輪裝載柴油約7噸、潤滑油1.1噸，預計今天抽除；布袋管理處今天將與船公司討論船體後續處置方式。（編輯：張雅淨）1080802