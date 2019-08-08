更多編輯台推薦新聞：
專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

早安世界》利奇馬轉為強颱 8日下半天至9日影響最大
早報

早安世界》利奇馬轉為強颱 8日下半天至9日影響最大

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點
產經

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

少年溺斃浴缸案 新北緊急安置死者妹妹

最新更新：2019/08/08 13:03

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市三重15歲劉姓少年被家人罰跪浴缸時溺斃，市府家防中心主任許芝綺表示，已緊急安置少年的妹妹，並持續關注少年父親的經濟生活狀況，由法院裁定女童何時可回原生家庭。

新北市三重15歲劉姓少年患有躁動症，昨天凌晨3時許因躁動吼叫，被劉姓阿姨罰跪在有放水的浴缸中冷靜，卻不幸溺斃浴缸。新北地檢署昨晚聲請羈押少年的劉姓阿姨，法院今天裁定羈押禁見。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝琦今天接受中央社訪問表示，劉姓少年以往曾有多次被通報不當管教的紀錄，由於少年的躁動讓其父母頭疼與難以管教，曾多次被處罰長時間半蹲。

許芝綺表示，雖然劉姓少年被不當管教的方式，尚不至於危害生命，但由於長時間半蹲也造成精神不濟，上課注意力不集中。

許芝綺說，家防中心社工、學校也多次與父母溝通。少年的家長也帶少年前往身心科就診，持續服藥穩定治療。但少年父母對於管教相當固定執著自己的方式。

少年與妹妹和父母一起居住，不幸，去年住家遭到火警，母親也因為癌症過世，少年父親的經濟狀況不佳，一家三口投靠少年的阿姨收留。

許芝綺表示，劉姓阿姨並不曾被通報有不當管教的紀錄。案發後，市府家防中心昨天已緊急安置少年的妹妹在機構中，也會持續關注已經被交保的父親。至於少年的妹妹要回到原生家庭，必須評估父親的經濟與養育能力，並由法院裁定。（編輯：李錫璋）1080808

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報