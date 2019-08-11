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男闖紅燈引警尾隨自撞不治 警方：執法無過失

最新更新：2019/08/11 14:16
台南市一名27歲陳姓男子9日凌晨疑似駕車闖紅燈後，發現有員警尾隨蒐證時加速駛離，結果車輛失控翻覆，駕駛陳男送醫後急救無效死亡。警方表示，經初步調查，員警在執法過程沒有違失。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年8月11日
台南市一名27歲陳姓男子9日凌晨疑似駕車闖紅燈後，發現有員警尾隨蒐證時加速駛離，結果車輛失控翻覆，駕駛陳男送醫後急救無效死亡。警方表示，經初步調查，員警在執法過程沒有違失。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年8月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市一名27歲陳姓男子9日凌晨疑似駕車闖紅燈後，發現有員警尾隨蒐證時加速駛離，結果車輛失控翻覆傷重不治，警方初步調查認為員警執勤過程沒有過失。

台南市政府警察局第三分局今天發布新聞稿指出，安中派出所員警9日凌晨3時許於安南區海佃、府安路口發現一輛自小客車闖紅燈，原本要上前攔查，但車主卻加速駛離。員警顧及用路人安全，當下採「追蹤稽查、尾隨待機」方式，與前車保持安全距離，沿途蒐證違規情況。

警方指出，自小客車行駛至安和、府安路口時，第2次高速闖紅燈。待員警發現前方有汽車自撞翻覆情形時，隨即前往事故地點，並立即通知消防局救護，駕駛陳姓男子送醫後急救無效死亡。

警方表示，經初步調查，員警在執法過程沒有違失。為支持同仁執法，也成立專案小組，給與同仁應有的協助與關懷。（編輯：唐聲揚）1080811

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