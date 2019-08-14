苗警圍捕毒品嫌疑人傳槍響 議員服務處遭波及

苗栗警方追查一起毒品案，14日下午在公館鄉攔截圍捕可疑車輛，雙方追逐至國民黨籍縣議員張志宇服務處前，嫌犯駕駛車輛衝撞偵防車及服務處騎樓梁柱後逃逸，目前警方仍在積極追緝。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年8月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗警方追查毒品案，今天下午在公館鄉攔截圍捕一部可疑車輛，雙方追逐至縣議員張志宇服務處前，該車衝撞偵防車及服務處騎樓梁柱後逃逸，過程中傳出槍響；警方積極追緝中。

根據監視器錄影畫面，一輛深色轎車下午4時許行經公館鄉忠孝路段、縣議員張志宇服務處前，遭前方員警駕駛的偵防車擋住去路，轎車隨即後退，被困在服務處騎樓梁柱與偵防車間。

員警見機不可失，持槍喝令車上2人下車，不料，對方竟衝撞偵防車逃逸。

苗栗縣議員張志宇接受中央社記者電訪指出，案發前他正在服務處內講電話，電話才剛掛上不到3秒，就聽見槍響，助理等人紛紛外出查看，發現騎樓梁柱遭撞、水管破裂，地上還留有彈殼。

犯嫌駕車逃離現場後，把車輛棄置在公館夜市空地，車上2人棄車逃逸，警方持續追緝，並在車上查獲槍枝。

苗栗警分局副分長傅學廷表示，同仁攔查毒品嫌疑人過程中，犯嫌試圖脫逃衝撞員警，員警遂朝輪胎射擊2槍。

警方指出，目前已逮捕1人，另一名在逃巫姓毒品通緝犯，將全力追緝。（編輯：李錫璋）1080814

苗栗警方14日下午在公館鄉攔截圍捕可疑車輛，雙方追逐至國民黨籍縣議員張志宇服務處前，嫌犯駕駛車輛衝撞騎樓梁柱，導致水管破裂，過程還一度傳出槍響，地上仍留有彈殼。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年8月14日