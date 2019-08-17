高雄輕軌列車遭塗鴉 警逮一人續追共犯

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄17日電）高雄輕軌於8月3日清晨被人潛入機廠並在列車車廂塗鴉，致列車外觀遭毀容，高雄市前鎮分局今天逮捕一名嫌犯，另循線追查其餘在逃共犯。

高雄一階輕軌被喻為高雄水岸觀光列車，3日清晨被人闖入，於列車車廂塗鴉，將具高雄意象的車體塗得面目全非。

前鎮警分局3日接獲高雄捷運公司報案，當天上午8時發現停放前鎮機廠的3節輕軌車廂遭噴漆塗鴉，警方成立專案小組調閱周遭監視器追查，經過濾資料比對，鎖定王姓男子涉有重嫌。

警方今天帶回王男到案說明，他坦承與男網友犯案，但不清楚對方身分。

不過，警方調閱相關資料追查，研判是多人所為，疑其中還有一名外國人，不過到案者說並未互相認識，是網友互邀塗鴉，警方不放棄，仍將繼續比對電腦IP，追查在逃共犯。

據了解，今天逮捕19歲王男疑具有學生身分，警方正擴大追查。

目前行駛的高雄一階輕軌共有9個列車，高捷公共事務處長王柏雁告訴中央社記者，每列輕軌價值約新台幣2億元。他說，當天一早列車如常發車，被發現遭毀容，隨即替換其它列車服務，並做事後的清洗和維護。

他表示，高捷公司花了很多人力和資源清洗受損的列車，目前遭破壞的列車如常排班提供服務，高捷已估算損失，依法提求償。

至於非法入侵部分，依照「大眾捷運法」50條的規可罰1500以上7500以下之罰鍰。另大捷法第48條，擅自佔用或破壞大眾捷運系統用地、車輛或設施者，除涉刑責應依法移送偵辦外，捷運系統建設或營運機構應通知行為人或僱用人償還修復費用或依法賠償。（編輯：方沛清）1080817