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涉走私94公斤海洛因 北檢起訴2嫌通緝3人

最新更新：2019/08/22 12:32

（中央社記者蕭博文台北22日電）男子張祐霖、顏坤益涉嫌以合法進口機具作為掩護，走私94公斤海洛因來台。北檢今天依運輸第一級毒品罪嫌起訴張、顏，並對大陸籍主嫌劉姓男子等3人發布通緝。

調查局台北市調查處今年1月28日於基隆港，從泰國進口的2具大型機具內，查獲產自金三角的「一帆風順」及「福祿壽」海洛因磚242塊，共計重約94.138公斤，市價約新台幣24億元。

調查局查出，張祐霖、顏坤益成立人頭公司，以合法進口機具掩護毒品走私，在遭查獲前已多次進口五金機具，藉此累積正常進出口假象，將張、顏移送台北地檢署偵辦。

北檢調查，張祐霖去年6月間疑受大陸籍主嫌之託，在台設立公司並擔任名義負責人，協助開設銀行帳戶、尋找廠房，房仲顏坤益則協助大陸籍主嫌管理位於桃園市的廠房。

張祐霖、顏坤益否認知悉進口機具夾藏毒品，但檢察官查出，張祐霖擔任人頭負責人，每月坐領5萬元酬勞，顏坤益身為房仲，卻幫忙管理廠房，皆與常情不符。

檢察官也查出，大陸籍主嫌劉姓男子等3人去年曾來台，與張祐霖、顏坤益密切聯繫，今天先行起訴張、顏，並對劉姓男子等3人發布通緝。（編輯：李錫璋）1080822

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