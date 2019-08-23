男涉盜伐木拒警攔查 舉槍自戕身亡

一名疑盜採伐木的男子23日在桃園市復興區被警方發現蹤跡拒絕攔查，為躲避員警追緝，駕車與警車展開飛車追逐，男子最後在車內舉槍自戕身亡。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）（民眾提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年8月23日

（中央社記者邱俊欽桃園23日電）桃園市復興區今天傳出一名疑盜採伐木的男子被警方發現蹤跡時拒絕攔查，並駕車與警方在山區飛車追逐。男子最後在車內舉槍自戕身亡。相關案情，警方將進一步釐清。

桃園市政府警察局大溪分局指出，轄區內霞雲派出所日前接獲情資指有一輛無懸掛車牌的小貨車出沒山區，疑盜採珍貴林木。

警方表示，上午6時30分在復興區霞雲一處部落產業道路上，攔查到這部小貨車，但小貨車為躲避員警追緝，在山區與警車展開飛車追逐。

警方指出，貨車內男子在自知無法逃脫情況下，突然從手提包內拿出手槍，而員警也朝男子左大腿及左肩開槍制止。

男子見狀鑽入小貨車後座舉槍自戕，血濺車內，警方緊急將男子送往國軍桃園總醫院急救，但男子因傷重於上午8時許宣告不治。

警方也帶回車內的同夥，以釐清案情。（編輯：戴光育）1080823

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。