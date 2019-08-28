北市消研發電眼輔助系統 出勤救人避事故

台北市消防局第三大隊副中隊長洪修琳（前）、隊員陳奇錄（左）及趙崇易（右）3人利用勤餘時間蒐集分析資料，同時運用巧思先行加裝試辦，半年後將「行車電眼輔助系統－『觀』見下一秒」作品提報參賽，勇奪台北市政府108年度創意提案「精進獎」冠軍。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）消防車出勤救人分秒必爭，但車禍事件也頻傳。台北市消防局3員為此自行搜集資料並研發電眼輔助系統，有效擴大後照鏡視野角度，獲台北市政府創意提案「精進獎」冠軍。

北市消今天發布新聞稿表示，消防車每趟緊急救援勤務都攸關民眾生命安全，在分秒必爭之際，也經常要面對出勤途中突如其來的車禍傷害，為此，同仁自行設計發想在救護車車身加裝廣角鏡頭的電眼輔助系統，以減少行車事故和提升病患治療率。

北市消指出，第三大隊副中隊長洪修琳、隊員陳奇錄及趙崇易3人利用勤餘時間蒐集分析資料，同時運用巧思先行加裝試辦，半年後將「行車電眼輔助系統-『觀』見下一秒」作品提報參賽，勇奪台北市政府108年度創意提案「精進獎」冠軍。

透過廣角鏡頭攝影範圍廣大的特性，北市消說，這可幫助駕駛預見行車視野死角，經實測發現，一般行車系統可見視野角度為30度，但加裝電眼輔助系統的視野則擴大至70度的範圍，可見死角來車情況。

北市消提醒，運用科技輔助提升行車安全為長年努力目標，但仍要呼籲用路人若聽聞消防救護車警報聲時，應謹記「停看聽」口訣，禮讓消防救災、救護車優先通行。（編輯：張銘坤）1080828