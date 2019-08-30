不顧稚子在旁狠心殺妻 男判無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北30日電）王姓男子懷疑妻子外遇，持美工刀割破妻子頸部致死。歷審法院認定，王男未因可愛無知的稚子在旁閒逛而改變殺意，相當殘酷無情，判處無期徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審法院認定，家住台中市的王姓男子與妻子育有1子，民國106年12月間，王妻帶兒子搬回彰化市娘家居住，並提出離婚要求，令王男心生懷疑。

107年1月間，王姓男子在住處發現妻子購買保險套的發票，懷疑妻子外遇。王男持美工刀前往妻子娘家談判，又在妻子包包發現旅館發票、口服避孕藥包裝盒，還發現妻子透過LINE與「草莓C」有親暱對話。

王男一氣之下將睡覺中的妻子拉出房間外質問，卻在妻子提及「草莓C」時暴怒，將妻子強壓在地，又見妻子胞妹前來查看，將妻子從2樓拖拉至1樓餐廳，持美工刀猛刺妻子頸部並左右來回切割後拔出。

王妻胞妹見王男將姊姊拖下樓時，打開手機錄影，但王男執意殺妻，甚至搶下妻子胞妹手機，並將妻子胞妹強壓在地阻止求救，離去前為確保妻子死亡，還持美工刀朝妻子左右手腕各劃一刀。

一審彰化地方法院審理時，王姓男子坦承不諱。合議庭認為，王男殺妻的決意不但未因妻子慘叫、頸部冒出大量血液及掙扎爬行而動搖，也未因1歲大的幼子當時也在1樓客廳內，可愛卻無知的來回步行閒逛而改變，充分顯示王男殺人時的冷漠與殘酷無情。

一審認為，王男行凶時因感受遭妻子背叛，致暴怒而萌生殺意，縱萬分不該，應予以嚴懲，但究非無因，另審酌王男認罪、在押期間抄寫佛經懺悔等情狀，認定王男尚非窮凶極惡之輩，依殺人罪判處無期徒刑。

台灣高等法院台中分院二審、更一審都認為一審判決並無違誤，駁回王男上訴，案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1080830