男子清晨騎機車外出 自撞違停灑水車死亡

新北市五股區3日清晨發生死亡車禍，李姓男子騎乘機車外出買宵夜，撞上違停的灑水車後方，由於撞擊力道強烈，李男經送醫急救後仍傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年9月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）五股區今天清晨約4時發生死亡車禍，李姓男子騎乘機車外出買宵夜，不知何故撞上違停四維路185巷的灑水車後方，由於撞擊力道強烈，李男經送醫急救後仍傷重不治。

52歲的李姓男子今天清晨4時10分騎機車經過四維路185巷時，不知何故撞上路旁違停的灑水車的後方，由於撞擊力道大，不僅機車車體嚴重毀損，也造成李男頭部、雙膝嚴重撕裂傷。

警消獲報立即派救護車到場，只見李男當場倒臥血泊中，已無呼吸心跳，經送送醫急救，不幸，李男最後仍因傷重不治。

蘆洲警分局交通組長吳郡卿指出，初步了解，李男清晨外出買宵夜，疑不慎撞上灑水車，但確實肇事原因仍待進一步鑑識釐清；至於灑水車司機涉違停釀禍，警方除依過失傷害致死罪嫌將彭姓司機送辦，同時也將告發違規停車進行裁罰。（編輯：方沛清）1080903