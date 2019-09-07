男子飛車自撞路樹翻覆 命大未受傷

張姓男子7日駕駛白色轎車行經新北市樹林區中華路，高速自撞人行道道路標誌與行道樹，翻車後又擦撞另一輛轎車，幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市樹林區中華路今天上午發生一起車禍，一輛轎車飛快自撞人行道的道路標誌與行道樹，翻車後又擦撞另一輛轎車。車禍並無人受傷，肇事原因與賠償事宜將由警方進一步調查。

警方表示，今天上午9時30分據報發生車禍，前往樹林區中華路調查，發現張姓男子駕駛的轎車，翻覆倒在車道上。

警方到場時，救護人員已到場，張男表示不需就醫，經救護人員觀察後向警方表示，張男沒有明顯傷勢，且意識清楚。

警方調閱監視器畫面調查，發現張男駕駛的白色轎車，行經中華路加油站前，高速往右側人行道偏離行駛，不慎撞到加油站告示牌後，繼續往前撞到路樹後，彈飛回車道翻車。

畫面顯示，肇事車輛翻車途中擦撞到陳姓男子駕駛的轎車，警方調查，雙方都沒有飲酒。全案警方依規定處理，加油站告示牌毀損部分，待加油站負責人檢視後再決定是否求償。（編輯：張芷瑄）1080907