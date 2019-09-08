網戀正妹被騙投資 已婚熟男400萬飛了

（中央社記者黃麗芸台北8日電）北市53歲已婚王男在臉書結識自稱從事金融業的陌生正妹，以假戀愛方式誘騙王男開戶投資，財損約新台幣400萬元。刑事局指出，假投資詐騙案年增率約3成，網路交友要慎防。

刑事局今天發布新聞稿表示，近年假投資真詐騙案件逐年增加，以民國107年和106年統計數據相較，發生件數與財損金額都增加3成之多，財損金額更名列各類詐騙手法第3名。

由於陷入假戀情圈套後的被害人，猶如飛蛾撲火般常投入全部身家財產，刑事局提醒，民眾網路交友務必提高警覺，且應秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心。

在北市經商的已婚王男日前在臉書上遇到陌生年輕正妹主動加好友搭訕，並假稱她在香港從事金融工作，除每天對王男甜言蜜語貼心問候外，還主動示愛說自己喜愛有閱歷的成熟男子，讓王男意亂情迷。

待王男陷入愛情陷阱後，女子便稱自己常使用線上交易平台投資外匯，並進而遊說王男開戶和代為操盤，王男為討對方歡心便拿出1萬美元開戶，後來看到帳戶獲利穩定，便聽從女子要求不斷加碼。

孰料在王男將自身最後1筆積蓄匯進交易平台後，過幾天便接到女子傳訊告知因操作失當，全部投資都在一夜間虧損殆盡，隨即斷絕聯繫，王男才驚覺遇上愛情詐騙，前後財損金額約10餘萬美元、約合新台幣近400萬元。

刑事局指出，這類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多謊稱為港澳地區的金融從業人員、投資顧問或彩金公司主管等，並透過臉書、交友APP等社交軟體鎖定台灣熟男熟女行騙，先假意和被害人交往博取信任後，再謊稱有好康投資機會誘使被害人不斷匯款，騙光其積蓄後就斷絕聯絡。（編輯：謝雅竹）1080908