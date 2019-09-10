新北2歲女童疑遭虐 全身瘀傷獲安置

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市一名2歲女童日前因為感冒發燒被送醫治療，醫護發現女童疑似遭虐，全身布滿新舊瘀傷，社會局接獲通報後已進行緊急安置，由於女童母親疑涉違法虐童，社會局介入調查中。

「爆料公社」有網友貼文指稱，沒想到才兩週沒見到女童，再見到時已在醫院，除了流感發燒外，全身還布滿傷痕。「這樣的母親實在太過分太誇張了！一個才剛兩歲的女孩怎麼打成這樣？」

網友氣憤貼文表示，「不就好險小孩生病發燒送醫院，如果都沒人發現受虐，這孩子是不是就是下一個受虐致死的孩子」。

從網友所貼出的照片可看出女童臉部、身體、四肢與下體有多處瘀青與新舊傷痕，而社會局獲通報後也進行緊急安置，女童母親可能涉嫌違反兒少法、家暴法，社會局也正調查釐清中。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，經初步了解，女童母親稱女童臉部、身體、四肢與下體等多處新舊瘀傷是跌倒造成，但此一說法與傷勢顯然有落差，因此，女童病情及傷勢沒有生命安全疑虞，從3日當天起就持續接受安置中。

她表示，經安置後，女童身體狀況恢復良好，由於女童父母離婚，女童由媽媽擁有監護權，因此，在未完成後續評估與調查前，除已聲請保護令外，也將對於女童生父提出傷害等告訴及爭取監護權上提供協助。（編輯：方沛清）1080910