談判不和遭開槍 雙方飛車追逐自撞造成2傷

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市今天凌晨發生一起飛車追逐車禍，警方調查，疑因雙方談判不和，一方疑遭投擲汽油彈與被開槍而展開追逐，過程中一方駕駛失控自撞造成2人受傷。警方正循線追緝逃逸者。

新北市中和警分局今天表示，由孫男駕駛的廂型車，凌晨4時許與另外一輛轎車展開追逐時，在中和區中正路25號前，疑因孫男所駕駛車輛失控，導致廂型車自撞後打滑，碰撞無辜的詹男所駕駛的轎車。

民眾報案後，警方立即到達現場調查，查看廂型車時發現疑有遭槍擊的彈孔，立即管制人員帶回調查釐清，並通知鑑識人員到場採證。

警方初步調查，肇事車輛追逐的原因，疑與對方相約談判不和，導致孫男所駕駛的廂型車遭到對方投擲汽油彈及被開槍。隨後廂型車與逃逸轎車展開追逐，導致車禍。

警方說，已經依據被害人說詞與相關線索，調閱監視器鎖定逃逸者，將於涉嫌開槍者到案後釐清案情，進一步查證疑似開槍與投擲汽油彈過程與所涉及刑責。

新北市消防局表示，該起車禍有兩人受傷送醫，分別是車禍肇事廂型車及遭撞轎車內各有1人受傷，所幸都只是輕傷。獲報後，兩名傷者都被送往衛福部雙和醫院治療。（編輯：戴光育）1080914