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遊太魯閣白楊步道後疑心臟病發 男送醫不治

最新更新：2019/09/15 19:06
一名唐姓男子與家人15日到太魯閣國家公園遊覽，下午體驗白楊步道後準備前往開車時，卻突然昏倒路旁，警消獲報到場協助急救送醫，但仍回天乏術。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月15日
一名唐姓男子與家人15日到太魯閣國家公園遊覽，下午體驗白楊步道後準備前往開車時，卻突然昏倒路旁，警消獲報到場協助急救送醫，但仍回天乏術。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月15日

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮吉安鄉唐姓男子與姪兒今天到太魯閣國家公園遊覽，下午步行白楊步道後準備至路邊開車時昏倒路旁，警消獲報攜帶AED到場並送醫救治，仍回天乏術。

花蓮縣警察局新城分局表示，下午1時許獲報，中橫公路台8線167.9公里處路邊有一名民眾倒地。天祥派出所隨即會同保七總隊第九大隊及太管處管理站等人員，攜帶自動體外心臟電擊去顫器AED前往急救。

警方初步了解，家住吉安鄉的46歲唐姓男子與姪兒下午走完白楊步道後，唐姓男子在前欲至路邊開車時昏倒，疑似頭部著地有創傷，路人見狀隨即報案。

由於連續假期中橫人車多，尤其九曲洞易塞車路段，均由警車開道，救護車將男子送國軍花蓮醫院急救，經查唐姓男子有心臟病史，疑因心臟病發突然昏倒，雖經搶救仍宣告不治。（編輯：唐聲揚）1080915

花蓮太魯閣國家公園15日下午發生遊客疑似心臟病發昏厥事件，一名唐姓男子走完白楊步道準備至路邊開車時突然昏倒，民眾報案後警消馳援，但唐男緊急送醫後仍宣告不治。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月15日
花蓮太魯閣國家公園15日下午發生遊客疑似心臟病發昏厥事件，一名唐姓男子走完白楊步道準備至路邊開車時突然昏倒，民眾報案後警消馳援，但唐男緊急送醫後仍宣告不治。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月15日
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