前檢察官詹昭書涉貪73萬 判刑10年定讞

（中央社記者蕭博文台北19日電）前竹檢檢察官詹昭書謊稱可主導案件結果，向業者詐取73萬餘元。高院更二審判處詹昭書10年徒刑，褫奪公權6年。最高法院今天駁回上訴定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

全案是廉政署於民國100年10月間報請竹檢指揮偵辦，查出詹昭書在新竹地檢署任內，涉嫌接受污泥廠、溫泉業者請託擺平糾紛，從中牟取不法利益。

一審新竹地方法院認為事證不足，判處詹昭書無罪；台灣高等法院二審逆轉改判詹昭書10年徒刑、褫奪公權6年，沒收犯罪所得新台幣73萬餘元；更一審、更二審也都判詹昭書10年徒刑。

更二審認定，詹昭書94年間結識張姓溫泉業者，時常展現檢察官權力，聲稱可藉承辦國土保育案件影響溫泉業者存亡。詹昭書還自恃與張男私交甚篤，到張男餐廳吃飯不付錢，並長期借用重型機車、廂型車。

98年間，何姓污泥廠業者因工廠遭民眾包圍，委託張男向詹昭書請教如何解決。詹昭書利用民眾不熟悉檢察官辦案流程弱點，謊稱何男可利用他輪值內勤時控告圍廠民眾妨害自由，他一定會起訴。

當時詹昭書因剛買房子又想買新車代步，因此要求張男等人支付對價，張男即替詹昭書支付購買傢俱及新車的價款共73萬餘元。詎料案件後來分給其他檢察官承辦，何男等人接獲不起訴書才知受騙。

更二審認為，詹昭書當時是職司追訴犯罪的檢察官，具有崇高地位，卻嚴重斲傷檢察官職務令譽，令全體檢察官蒙羞，考量詹昭書否認犯行，依貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪，判處有期徒刑10年，褫奪公權6年，犯罪所得73萬餘元沒收。

案經詹昭書上訴，最高法院認為上訴無理由，今天予以駁回，全案定讞。（編輯：戴光育）1080919