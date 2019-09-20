男子LINE傳訊指政府掏空農漁會 法官裁定不罰

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）張姓男子在通訊軟體LINE群組發布「政府掏空農漁會7000億」等不實訊息，但未構成觸法要件，台灣彰化地方法院刑事簡易庭12日裁定不罰。

根據裁定書，張姓男子民國108年6月21日指「蔡政府掏空農漁會七千億，借給南向國家。一定要讓人民知道民進黨不斷地掏空台灣農民血汗錢」，但行政院農業委員會農業金融局已澄清這是不實謠言。

不過，根據裁定書，法官認為，張姓男子另因刑事案件遭法院判處罪刑確定後，自106年10月27日起入監執行，107年12月17日才出監，農金局107年6月3日在網路上發布澄清新聞稿時，張姓男子仍在監執行，是否可知這是不實訊息，實非無疑。依卷內事證，也無從證明張姓男子發表訊息時是明知為不實事實而仍散發傳布於公眾。

此外，法官指出，相關訊息內容主要評論政府作為，也無積極證據足認訊息內容足使聽聞者產生畏懼或恐慌而影響公共安寧，難認張姓男子違反社會秩序維護法，裁定不罰。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1080920