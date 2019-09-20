警力進駐被指卡韓 陳家欽：任何地方責無旁貸

警政署長陳家欽（右）20日受訪對於近期警力進駐影響對高雄觀感及「卡韓」時表示，滋事者互毆和開槍挑釁公權力，這是民眾無法容忍的，政府必須掃蕩，警力進駐是基於治安專業考量。中央社記者陳朝福攝 108年9月20日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）高雄市近日街頭暴力頻傳，警力進駐有人認為「卡韓」，市長韓國瑜也表示容易讓人感覺這是政治操作。警政署長陳家欽今天說，這是他治安專業考量，任何地方發生重案都責無旁貸。

陳家欽下午到高雄市警察局訪視，除聽取警察局長李永癸對於近日直播主糾紛等街頭衝突事件的偵辦進度，並與專案小組面對面溝通，會後頒發慰問金勉勵士氣。

陳家欽會前接受媒體聯訪，對於提問的警力進駐影響對高雄觀感及「卡韓」時說，滋事者互毆和開槍挑釁公權力，這是民眾無法容忍的，政府必須掃蕩，身為警政署長維護人民的安全是他的責任。

陳家欽說，他在第一時間指示刑事警察局長黃明昭帶著幹練刑事人員到高雄，完全是他在治安專業上的考量所採取的做法，這樣才能安定民心。

陳家欽表示，日前發生重大治安事件他也是陪同內政部長徐國勇慰勉，當然也有責任去督導，都是一樣的作法和一貫的作風，不是只針對高雄市。

對於近日直播主糾紛等街頭衝突事件，高雄市警方陸續傳喚、查緝67人到案，起獲改造手槍2把、子彈35發。陳家欽指示「還有一些躲在幕後教唆者，要求專案小組一個一個抓，絕對不能放過。」

高雄街頭暴力頻傳，除黃明昭進駐，徐國勇也將到高雄了解。韓國瑜今天在一項動土典禮接受訪問表示，高雄警方表現大致算平順，且高雄好玩、好吃又很多景點，吸引很多觀光客，如果內政部這樣大張旗鼓、敲鑼打鼓進駐高雄，高雄形象受到這麼大傷害，造成觀光客、投資客卻步，「誰要負這個責任？有必要這樣子搞嗎？」（編輯：謝雅竹）1080920