泰籍男子逾期留台躲分租套房 涉改槍吸毒遭逮

（中央社記者劉建邦台北21日電）持觀光簽證來台泰國籍潘姓男子逾期停留一年多，涉嫌在桃園市楊新路3段附近一處小吃店分租套房內改槍、吸毒。移民署查緝逃逸移工時，會同警方逮捕潘男。警訊後把潘男送辦。

內政部移民署今天宣布破獲外籍人士涉嫌改造槍枝案。專勤隊長荊少安表示，日前獲報，楊新路3段附近一間泰式小吃店內，疑聘僱逃逸外籍移工，佈線查緝發現，該小吃店老闆為泰籍新移民，並把2、3樓分租給逃逸移工。

移民署查出，有外籍移工疑在出租套房內涉嫌改造槍枝並吸毒，派員埋伏後，發現確實有多名外籍人士時常進出該小吃店。

移民署掌握線索後，日前會同警方前往小吃店查緝，當場發現逃逸移工外，並在其中一名泰國籍潘姓房客的套房內搜出1把改造長槍、毒品。經調查，潘男是持觀光簽證來台的泰國人，逾期停留在台一年多，研判是想留台工作，卻遲遲找不到工作，過程中，租下該小吃店3樓套房改造槍枝。

移民署指出，潘男疑因長期熬夜改槍，進而買毒吸食提神，前往逮人時，潘男供稱未吸毒，並自行翻開口袋自清，卻不慎掉出一包毒品。潘男遭逮後供稱，槍枝是朋友提供，且是上網自學改槍技術，並買電鑽等器材進行改槍。

移民署與警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把潘男移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後向法院申請羈押獲准。

移民署表示，為淨化選前治安，防範暴力介入選舉，後續會積極查緝非法外來人口，並依各地轄區特性，實施不定期、不定時查察行動。（編輯：方沛清）1080921