高雄直播主街頭衝突 警方上銬逮2事主偵辦

高雄直播主糾紛街頭衝突，警方專案小組21日上銬逮捕直播主鄭大仁（左4），帶回高雄市警察局刑警大隊偵辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年9月21日

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄直播主糾紛街頭衝突，警方專案小組今晚相繼上銬逮捕雙方直播主連千毅、鄭大仁，帶回高雄市警察局刑警大隊偵辦，引發高雄直播主大亂鬥的事主到案。

警方專案小組昨天連夜北上新北市中和鎖定連千毅行蹤，今天下午持涉槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇等案由拘票壓制逮人，晚間近6時30分押回高雄市警察局刑警大隊，警方戒備森嚴，連千毅對於媒體詢問不發一語。

專案小組也鎖定與連千毅嗆聲起衝突的寵物店直播主鄭大仁，晚間8時許到高雄市七賢二路租屋處拘提到案，9時30分許也被上銬押回市刑大，警方也戒備森嚴，鄭大仁對於媒體的提問也都不發一語。

專案小組表示，鄭大仁於直播時又稱為「鄭又仁」，警方認為他涉嫌教唆和恐嚇罪嫌重大拘提。

這起高雄直播主糾紛街頭衝突，警方初步查出是連千毅與鄭大仁互嗆糾紛，並涉嫌教唆手下互相至直播站和寵物店砸店、槍擊，引發社會嚴重關切，警方傳喚60多人到案，檢方聲押8人獲准。（編譯：張佑之）1080921