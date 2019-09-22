高雄直播主暴力衝突 警偵訊2主嫌

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄市發生直播主互嗆糾眾街頭暴力衝突事件，警方專案小組昨晚拘捕涉案的直播主連千毅、鄭大仁後，2人未於夜間接受偵訊，今天才由專案小組偵訊調查釐清案情後，將移送偵辦。

這起直播主雙方人馬相互尋釁糾紛，自17日起連續發生相互糾眾砸店及槍擊事件，引發社會關切。刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市刑大成立專案小組，昨晚兵分兩路，持拘票到新北市中和區拘捕連千毅，帶回高雄市刑警大隊；專案小組另持拘票到高雄市七賢二路租屋處拘提涉嫌與連千毅發生衝突的鄭大仁（直播時，又稱「鄭又仁」）到案。

連千毅、鄭大仁相繼落網被押回高雄市刑大時，兩人未於夜間接受偵訊，被帶往高雄市刑大拘留室過夜。專案小組今天表示，上午自拘留室分別帶出2人，提供早餐後陸續偵訊，調查釐清衝突事件中是否涉及教唆手下恐嚇、槍擊等疑點，以及涉案的程度。預定稍晚移送高雄地檢署偵辦。

這起引發社會矚目的直播主街頭暴力衝突事件，警方目前共逮捕60多人，高雄地方法院裁定羈押8人；另有1名少年移送高雄少年及家事法院，裁定收容。（編輯：戴光育）1080922