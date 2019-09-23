直播鬥毆涉黑幫 刑事局長通令清查檢肅

（中央社記者黃麗芸台北23日電）近來屏東和高雄接連發生直播主暴力案件，且牽涉黑幫。警政署刑事警察局長黃明昭今天表示，已通令各縣市警局今天下班前，彙整有幫派背景或因直播引發鬥毆者檢肅偵辦。

刑事局、微風慈善基金會及國際刑警之友協會跨界攜手做公益，今天共同舉行「Our Heroes！刑事警察局公益寫真發表」記者會，包括警政署長陳家欽、刑事警察局長黃明昭都出席。

由於高雄近日發生直播主糾紛街頭衝突事件，警方陸續傳喚、查緝60多人到案，高雄地院今天裁押涉案直播主連千毅。

對此，陳家欽今天致詞時指出，高雄市上週發生幫派分子當街鬥毆、開槍，公然挑釁公權力事件，且引發民眾恐懼之心，警方透過嚴厲打擊才能安定民心，所以他致電黃明昭趕赴高雄召開專案會議，針對囂張幫派分子一網打盡，展現政府是有能力和信心保護社會安全。

黃明昭會後接受媒體聯訪時也表示，陳家欽上週已通令各縣市警察局針對轄區內直播主進行清查，若有涉及買賣糾紛引致暴力討債或聚眾鬥毆等案件，就要採取檢肅作為，並報請檢察官指揮偵辦。

他指出，已通命各縣市警察局清查、彙整轄內直播主今年內有涉及違法案件者，並於今天下班前將相關資料彙整到刑事局，並依據其調查情形，協調台灣高等檢察署請各縣市地檢署指揮偵辦。

面對部分直播主和黑幫有牽涉，黃明昭說，近來包括屏東的直播押人打傷丟包事件，以及高雄直播衍生利益糾紛鬥毆案，都顯示直播滋事情形增加，警方除採取積極檢肅偵辦外，在預防方面，也會針對直播主進行必要告誡及宣導勿觸法網。

由於有部分直播主喊冤牽涉黑幫是不公平說法。黃明昭表示，通令清查主要是針對具幫派背景或因直播引發聚眾鬥毆者，才會予以偵辦，但若是其他正常直播和買賣者，警方不會進行干預或介入。（編輯：方沛清）1080923