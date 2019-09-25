駁參與ODA謠言 全國農業金庫告70網民

（中央社記者蕭博文台北25日電）全國農業金庫不滿網路流傳全國農業金庫投入政府開發援助（ODA）計畫的錯誤訊息，今天委由律師林永頌赴台北地檢署對70名網民提出告訴，並重申未規劃參與ODA計畫。

律師林永頌說，去年網路已流傳此錯誤訊息，造成全國農業金庫新台幣325億元存款減少，最近幾個月臉書又瘋傳掏空存款等錯誤訊息，已鎖定70名網民，提告罪名是農業金融法的散布流言或以詐術損害信用部或全國農業金庫信用罪。

全國農業金庫新聞稿指出，全國農業金庫申請成立國際金融業務分行（OBU），提供客戶完整的外匯業務，是著眼於業務發展，與政府開發援助（ODA）全然無關。

新聞稿指出，去年6月已召開記者會澄清錯誤訊息，但近日網路又開始盛傳「全國農業金庫把農漁民的存款搬到海外去」，並引用未經查證資訊，嚴重損害農業金庫信用，因此對散布者提告，以維護存款人與股東權益。

全國農業金庫強調，始終將存款人及股東權益擺在第一，有鑑於農漁會轉存款都是農民辛苦錢，一向秉持謹慎原則管理運用，有心人士操弄議題，已危害農業金融秩序，呼籲大眾別落入圈套，也希望透過法律行動遏止錯誤消息散布。（編輯：李亨山）1080925