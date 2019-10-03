吳茂騰殺害分屍女友判無期 台南地院：可教化

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南30歲男子吳茂騰今年1月殺害分屍42歲張姓同居女友，台南地方法院今天認定吳茂騰行凶手段殘忍，但因無前科，坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕必要，判處無期徒刑。

台南地院今天宣判，吳茂騰犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又損壞、遺棄屍體，處有期徒刑3年6個月；應執行無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

台南地院發言人林福來表示，吳茂騰和張女今年1月8日晚上10時在台南同居處客廳發生口角及扭打，吳茂騰將張女壓制到主臥室床上，用左手肘到左手臂處施力，自後方用力環繞，勒住張女頸部達15分鐘，造成張女舌骨骨折引發窒息死亡。

吳茂騰為避免犯行曝光，隔天購買大型黑色塑膠袋、清潔劑及ㄇ型鋸等物，在浴室以ㄇ型鋸肢解張女遺體成7塊，裝入2個黑色大垃圾袋後，深夜再棄置於東區巴克禮公園附近草叢。

吳茂騰對犯罪大多坦承不諱，僅自稱勒絞時間約3公鐘至5分鐘，舌骨斷裂可能是分解屍體時，不慎按壓到；但法醫認為，從後絞勒造成舌骨骨折，需施以相當力道且壓制15分鐘以上，分解屍體也無按壓舌骨的必要，何況吳茂騰又持電線纏繞張女頸部2圈，確認死亡。

林福來說，吳茂騰受有良好教育，也有正當職業，衣食無缺，在無重大刺激情況下，僅因張女不願順從要求，執意和他人外出遊玩，就起殺意，肢解棄置野外，張女部分遺體還遭野狗啃食。

合議庭認定吳茂騰性格偏差，自私自利，行凶手段殘忍，對社會治安及家屬造成嚴重傷害，但因吳茂騰無前科，遭查獲後就坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕的必要，判處無期徒刑。（編輯：謝雅竹）1081003