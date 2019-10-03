白沙屯女屍命案偵破 婦人為百萬債務鐵鎚行凶

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗通霄白沙屯女屍命案，經警方追查與死者同為竹山鎮民的李姓婦人坦承為財務糾紛及逾百萬元債務持鐵槌失手打死對方，警方下午押解李女起出作案血衣，晚間依殺人罪嫌送辦。

死者唐姓女子（51歲）2日下午4時許被漁民發現陳屍在白沙屯漁港南側約500公尺岸際，因身上查無證件，第一時間難以確認身分，警方到場蒐證發現唐女頭部有可疑外傷，堤防上也有多處血跡，隨即封鎖現場調查，並報請苗栗地檢署檢察官指揮，朝他殺方向偵辦。

警方連夜過濾周邊監視器影像，根據一輛可疑黑色休旅車，循線查出家住南投縣竹山鎮的李姓婦人（41歲）涉有重嫌，經帶回苗栗調查，李女今天坦承因受不了金錢糾紛與債務壓力，與死者發生拉扯衝突，並持鐵鎚失手將對方打死，事後將唐女皮包、沾有血跡作案上衣等物品丟棄在南投竹山指南宮停車場。

警方在案發現場找到涉案凶器鐵鎚，下午押解李女回南投取回相關證物，將根據衣物上血跡進一步比對DNA。

據了解，李女有從事民間放款業務，死者唐女為其金主，因唐女有意撤回資金，並一再要求償還新台幣逾100萬元債務，李女不堪龐大精神壓力，多次就診，並因此埋下殺機。不過，李女對於案情細節說詞反覆，且情緒不穩，時而哭鬧，警方找來李女丈夫安撫。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋表示，根據檢警今天相驗、解剖結果，研判唐女頭部遭鈍器攻擊致頭骨碎裂，頭部外傷為主要死因，至於是在他處遭殺害後載運至現場棄屍，或是現場遭攻擊失血過多致死，因涉及偵查不公開，不便多說。

苗栗縣通霄警分局指出，白沙派出所員警於案發當天凌晨4時許，曾巡邏經案發現場附近，看見李女與死者在堤防上，當時上前盤查兩人稱只是在吹風聊天，但仍留下車籍資料，案件發生後才能迅速鎖定對象，約於6小時內在南投縣找到涉案車輛及凶嫌。全案今晚依殺人罪嫌將李姓女子移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1081003