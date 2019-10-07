桃園假荷官學苑真賭場 賭客為美女3天花20萬元

桃園市警局中壢警分局7日凌晨偵破一處大型賭場，業者不但斥資仿照外國賭場規格，更主打美女荷官，吸引賭客登門，現場查扣約3億籌碼及新台幣78萬元賭資，逮捕涉案者共37人。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年10月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市警局中壢警分局今天凌晨偵破一處大型賭場，業者打著荷官學苑掩護賭場吸收會員，現場查扣約3億籌碼及新台幣78萬元賭資，還有賭客為了美女荷官，短短3天就花了20萬元。

中壢分局副分局長洪漢周表示，檢警凌晨3時許指揮警力，破獲中壢區民族路上一處大型賭場，業者不但斥資千萬仿照外國賭場規格，更主打美女荷官，吸引賭客登門。

洪漢周說，賭場業者更在網路及臉書（Facebook）成立粉絲社團，利用荷官學苑作為掩護，以台灣將成立賭場的名義，吸引民眾加入荷官培訓，學成後通過考試會頒發證照，未來更可向外發展與陸、港、澳等國際大都市接軌。

洪漢周表示，賭場業者除了在網路上以粉絲專頁吸引民眾，輔以會員制過濾成員，再以招募新成員獎金抽成方式一個帶一個，讓民眾掉入陷阱，會員入會後，先在業者設置於賭場一樓的實習桌學習並熟悉玩法。

洪漢周指出，業者在實習期間會讓美女荷官露臉以吸引賭客進一步上鉤，見時機成熟便帶上樓參與賭博，多名女荷官面貌姣好，身材窈窕酷似韓系美女，有賭客為了與美女荷官一親芳澤，短短3天就花了新台幣20萬元。

中壢分局長劉印宮表示，這次除查扣籌碼3億元及賭資78萬餘元，並逮捕涉案者共37人，是警方在淨化轄區治安打擊不法的具體展現，這也是桃園市破獲第一件以博奕學苑掩護經營大型賭場案件。（編輯：方沛清）1081007