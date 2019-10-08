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潤寅詐貸案疑卷證外流 檢警調查

最新更新：2019/10/08 19:47

（中央社記者林長順台北8日電）台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天凌晨聲押8名被告。台北地方法院表示，有辯護人將閱卷影本送到外面影印店影印，已交由檢警調查辯護人相關責任。

檢調獲報，老牌貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸逾新台幣80億元。楊、王在今年6月初潛逃出境，檢方8月間發布通緝。楊文虎女兒楊宇晨9月間也被檢方聲押獲准。

檢調昨天再度展開偵查作為，兵分18路搜索，並約談黃呈熹及楊文虎林姓女秘書等11人。檢察官複訊後，認為其中林女等8人涉犯銀行法，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地院指出，潤寅詐貸案件，檢察官聲請羈押，北院依法准許該案的辯護人在閱卷室閱卷及影印資料，但辯護人卻將閱卷所得的影本，送到影印店影印。

北院表示，辯護人依法取得偵查中資料的影本，除用於為被告辯護外，不得作為他用或洩漏，並應遵照律師法及刑事訴訟法等規定，對於偵查中的資料負有妥善保管的責任。

北院指出，潤寅案辯護人將閱卷影本送到影印店影印的行為，已由檢察官指揮司法警察到影印店進行調查，以便確認依法辯護人後續有無相關責任。（編輯：方沛清）1081008

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