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停等紅燈 苗栗3車連環撞釀3傷

最新更新：2019/10/14 16:01
一輛白色貨車14日行經苗栗市台13線與中山路口時，疑似未注意前方左轉車道，追撞2輛停等紅燈的小貨車與自小客車，共造成3人受傷。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年10月14日
一輛白色貨車14日行經苗栗市台13線與中山路口時，疑似未注意前方左轉車道，追撞2輛停等紅燈的小貨車與自小客車，共造成3人受傷。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年10月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）邱姓駕駛白色3.5噸貨車今天行經台13線苗栗路段，疑似未注意前方左轉車道，追撞等紅燈的小貨車與自小客車，邱姓駕駛一度夾困車內，共造成3人受傷。

這起事故發生在中午11時30分許，根據監視器畫面顯示，白色3.5噸貨車沿台13線由北往南直行，在苗栗市中山路口處，撞上等紅燈的藍色小貨車及自小客車。

車禍發生時，藍色小貨車首當其衝，撞擊瞬間力道不僅造成車頭撞上中央分隔島，車身也被推移繼續追撞前方的自小客車；而肇事白色貨車緊急切往右邊車道，也險些波及另一台貨車。

肇事貨車的34歲邱姓司機在事故發生後，因車頭凹陷變形，一度被夾困在駕駛座上，意識清楚，苗栗縣消防局獲報到場協助脫困送醫，邱男對於事發經過一臉茫然。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，這起事故造成邱姓男子左腳受傷，遭撞的小貨車張姓駕駛頭、手挫傷，自小客車駕駛黃姓女子輕微擦傷，所幸傷勢都不嚴重，3方經酒測值均為零，將進一步調查釐清事故原因。（編輯：方沛清）1081014

苗栗市台13線與中山路口14日發生一起追撞車禍，一輛3.5噸白色貨車疑似未注意前方左轉車道，追撞2輛停等紅燈車輛，造成3人受傷。確切事故原因仍在釐清中。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年10月14日
苗栗市台13線與中山路口14日發生一起追撞車禍，一輛3.5噸白色貨車疑似未注意前方左轉車道，追撞2輛停等紅燈車輛，造成3人受傷。確切事故原因仍在釐清中。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年10月14日
一輛3.5噸白色貨車14日行經行經台13線苗栗路段，在苗市中山路口處，撞上等紅燈的藍色小貨車及自小客車，這起事故造成肇事駕駛邱姓男子左腳受傷，遭撞小貨車張姓駕駛頭、手挫傷，自小客車駕駛黃姓女子輕微擦傷，所幸傷勢都不嚴重，3方經酒測值均為零。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年10月14日
一輛3.5噸白色貨車14日行經行經台13線苗栗路段，在苗市中山路口處，撞上等紅燈的藍色小貨車及自小客車，這起事故造成肇事駕駛邱姓男子左腳受傷，遭撞小貨車張姓駕駛頭、手挫傷，自小客車駕駛黃姓女子輕微擦傷，所幸傷勢都不嚴重，3方經酒測值均為零。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年10月14日
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