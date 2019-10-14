台中電廠旁工寮起火 警消發現1具焦屍

台中火力發電廠觀鳥平台附近工寮14日中午發生火警，台中港務消防隊獲報到場滅火，在清理火場時發現1具焦屍，身分待釐清。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 108年10月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中火力發電廠觀鳥平台附近工寮，今天中午發生火警，台中港務消防隊獲報到場撲滅，清理火場時發現1具焦屍，警方正比對案發現場遺留的機車，釐清死者身分。

台中港務消防隊今天表示，中午12時7分接獲台中港警總隊西碼頭中隊轉報指出，位於台中火力發電廠觀鳥平台附近有火警發生，立即派遣7輛救災消防車、10人出勤，另通知西碼頭義消分隊人員8人、中龍鋼鐵消防隊1車3人支援救災。

消防人員表示，到場時先發現台中火力發電廠南側堤防雜草燃燒，且燃燒面積內有2到3間工寮起火，並在其中一處工寮內發現1具焦屍，死者身分待調查。

火勢在下午2時23分控制，正進行殘火處理，現場估算4間工寮燒燬，火場總燃燒面積約6000平方公尺，現場附近遺留一部機車，全案正由警方進一步調查中。（編輯：卞金峰）1081014