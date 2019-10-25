吸菸被記過卻促成訴訟權鬆綁 聲請人：台灣進步

（中央社記者蘇木春、魯鋼駿台中25日電）釋字第784號解釋今天出爐，各級學生權利受侵害時都可提行政訴訟；3年前讀高中時因吸菸被記過，因而聲請釋憲的張姓學生說，學生終於能保障自我權益，台灣正在進步。

大法官會議指出，釋字第382號解釋認定「足以改變其學生身分並損及其受教育的機會」的受處分學生才可依法提訴願及行政訴訟，但784號解釋認定無特別限制必要，釋字第382號解釋應予變更。

張姓學生3年前就讀台中市立長億高級中學時因叼含香菸被記小過，同年又因無照騎機車被記大過；傅姓學生民國103年就讀新竹市立培英國民中學時，因請病假未參加考試，後來補考的成績超過60分部分，遭打7折計算。

兩人不服，提行政訴訟，但法官也援用釋字第382號解釋，判決駁回後，兩人都聲請大法官釋憲。

目前就讀大學2年級的張姓學生接受中央社記者訪問表示，得知釋憲結果感到意外，當初父親也是不認同學校做法，才支持他提訴訟，他覺得台灣正在進步。

他說，經這次事件，學生如果遇到不合理的處分，終於可保障自己權益，不用忍氣吞聲。

長億高中校長沈樹林受訪表示，案件處理程序，以前都會依規定處置，但現在學生管教有很大改變，包括髮禁、早自習時間等，或許在管教上也要開始改變，尊重學生爭取權益。

培英國中校長丁淑觀表示，傅姓學生在校表現良好，只是較在意考試分數，當時校方依規定處理，沒有針對性，未來可於在學期間提行政訴訟，是學生與家長的權益。

新竹市政府教育處表示，新竹市國民中學學生成績評量辦法原本規定因公、因病或因事經准假缺考者准予補考，其中病、事假缺考者，成績在60分以下者，依實得分數計算；超過60分者，超過部分7折計算。

教育處說，評量辦法經修正公布後，已將「病假」成績計算方式改為「按實得分數計算」。

大法官詹森林提出、大法官呂太郎加入的釋字第784號解釋部分不同意見書中提到，釋字第784號解釋終於「推倒違憲阻隔中小學生行政爭訟權的高牆」，也期盼傅姓聲請人以經歷本案的體驗，終身致力於公平合理的法治建設。（編輯：李明宗）1081025