油漆工37秒殺死2人 判處無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北31日電）油漆工李銘鴻去年持刀刺傷游姓男子，去年6月間為此與對方談判時，在37秒內持刀刺死游男胞弟、洪姓男子。二審依殺人等罪判處李男無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，李銘鴻於民國107年4月間打電話給謝姓男子，討論如何取回黃姓友人女友遺留在謝男車上的錢包。李銘鴻不滿謝男在電話中口氣不好，見面時持折疊刀刺向謝男的游姓友人，導致游男手部受傷。

去年6月間，李銘鴻、黃姓友人與謝姓男子為刺傷游男一事相約新北市三重區談判，謝男因懷疑黃男攜帶刀械，雙方爆發拉扯。

李銘鴻見狀衝進拉扯人群，持折疊刀朝游男胞弟、洪姓男子等人揮刺，導致游男胞弟、洪姓男子傷重不治，謝男的李姓友人也大量出血，送醫急救後幸免於難。

一審新北地方法院認為，李銘鴻在短短37秒內導致2人死亡、1人受傷，且都是持刀攻擊被害人腹部、胸部、頸部等要害，可見下手之重，但考量李銘鴻並非預謀犯案，尚無與社會永久隔離的必要，依殺人罪、殺人未遂罪判處無期徒刑。

李銘鴻上訴二審，台灣高等法院維持原判。

案經李銘鴻、檢察官上訴三審，最高法院認為，二審判決認事用法並無違誤，量刑也妥適，上訴無理由，今天予以駁回定讞。（編輯：戴光育）1081031