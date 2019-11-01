曉明女中野炊意外11學生燒燙傷 7人已出院

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市曉明女中國中學生昨天晚上在台南市戶外教學，疑卡式瓦斯爐離烤肉火源太近爆炸，11名學生燒燙傷送醫，經過當地醫院初步治療後，7人已出院，另外4人則轉院回台中。

曉明女中國中部二年級學生昨天晚上在台南市曾文青年活動中心教學，疑因使用卡式瓦斯罐不慎造成爆炸意外，11名學生受傷送醫，經過當地醫院初步治療後，7人已出院，另外4人則轉院回台中。

楊瓊瓔與衛生局長曾梓展今天上午到台中榮民總醫院探視其中3名受傷學生，教育局長楊振昇也到中國醫藥大學附屬醫院探視1名受傷學生。

楊瓊瓔表示，昨天晚上事件發生後，市長盧秀燕第一時間就致電給曉明女中校長劉瑞瓊修女慰問，也立即指示市府相關局處成立緊急應變小組，全力提供協助，並協助學生轉院回台中。

她指出，剛剛探視時，學生還向探視者報以微笑，她深受感動，也認為孩子都很堅強，市府也會全力以赴，提供相關協助，也拜託台中榮總提供最妥善協助，讓孩子早日康復。

台中榮總表示，目前轉院到台中榮總的有3名學生，其中2名學生手部、臉部受到1至2度不等燒燙傷，需要住院治療，生命跡象穩定；另一名學生傷勢較輕微，留在急診室觀察，待院方評估後，就可出院門診追蹤。

曉明女中說明，國中部二年級學生戶外教學已連續舉辦19年，這次共有494名學生參與，活動期間為10月31日至11月2日，由18名教師陪同，57名高中童軍輔導姊姊陪伴。

校方指出，學生們昨天傍晚野炊時不幸發生意外，校方當場初步急救，並將受傷學生全數送醫治療，也集合剩下的483名學生團體輔導，對於受傷學生，校方也表示十分不捨，願集結最多資源協助。（編輯：洪學廣）1081101