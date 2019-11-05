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賓士車違規拒檢 警開槍駕駛棄車逃逸

最新更新：2019/11/05 23:31
一輛黑色賓士車5日行經新竹縣關西鎮市區，違規跨越道路中央雙黃線遭警方攔查，駕駛逃逸時疑衝撞警方。警方朝車子引擎蓋開槍，車輛才失控停下，駕駛棄車逃逸，警方擴大追查中。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年11月5日
一輛黑色賓士車5日行經新竹縣關西鎮市區，違規跨越道路中央雙黃線遭警方攔查，駕駛逃逸時疑衝撞警方。警方朝車子引擎蓋開槍，車輛才失控停下，駕駛棄車逃逸，警方擴大追查中。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年11月5日

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）一輛黑色賓士車今天行經新竹縣關西鎮市區，違規跨越道路中央雙黃線遭警方攔查，駕駛逃逸時疑衝撞警方。警方朝賓士車引擎蓋開槍，駕駛棄車逃逸，警方擴大追查中。

新埔警分局表示，下午2時許，林姓員警帶楊姓實務訓練生騎警用機車巡邏時，發現一輛黑色賓士車違規跨越道路中央雙黃線，因此鳴笛、加速追上，且要求對方停車受檢。不過，駕駛不但未停車，甚至加速逃逸，員警追趕上後，男子先假意配合攔查，趁著員警靠近時，開車衝撞。

警方指出，所幸兩名員警反應快立即跳開，隨後拔槍朝空中鳴槍示警，再對準車子引擎蓋連開5、6槍。

另一名陳姓員警當時也在附近騎機車巡邏，前往支援時，賓士車駕駛疑向陳姓員警衝撞，陳姓員警摔車受傷，最後賓士車失控撞上路旁鐵捲門，駕駛棄車逃跑。

警方初步調查，黑色賓士車主為女性，賓士車也並非通報為失竊贓車，已聯繫到車主，將請她到案說明，至於車主與脫逃的賓士車駕駛關係為何，仍待釐清。（編輯：唐聲揚）1081105

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