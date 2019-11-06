殺害直播主女友案 二審重判廖晏霆無期徒刑

（中央社記者劉世怡台北6日電）男子廖晏霆被控殺害直播主女友，一審遭判15年，經上訴，廖男稱要自殺，卻誤刺女友。二審認定廖男根本就沒打算自殺，今天加重改判無期徒刑。還可上訴。

全案緣於，27歲的廖晏霆不滿女友提分手，去年5月28日持水果刀前往女友租屋處殺死女友。台北地方檢察署去年依殺人罪起訴廖男，並以廖男下手之猛，還製造殉情假象企圖規避刑責，請求法院從重量刑。

廖晏霆出庭時，辯稱沒有殺人犯意，是雙方激動拉扯時誤刺，當天帶刀找女友是要自殺給對方看，因為女友朝屋內跑，他上前追去，兩人倒臥在地，直到警察上門才發現女友流血。

廖晏霆還說，不管有沒有人相信，案發當下真的沒有想殺人只想自殺，自己沒死成功卻造成女友死亡，已沒有活在這個世界上的必要，也無法承受這種痛苦，對不起女友，也對不起女友家屬。

一審台北地方法院今年2月底依殺人罪判廖晏霆15年徒刑、褫奪公權7年。案經上訴，由二審台灣高等法院受理，開庭多次，廖晏霆仍強調是要自殺，卻誤刺女友。

二審今天宣判指出，一審採信廖晏霆「自殺說」才給予輕判，但合議庭調查認定廖男根本就沒打算自殺，也考量廖男僅因感情因素就殺人，不是年輕人面對感情所應有的行為，因此加重改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：方沛清）1081106