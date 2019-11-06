台南艦苗栗艦馳援 馬祖海巡擴大掃蕩越界船

馬祖海巡隊結合南部、中部地區機動海巡隊前來支援的台南艦及苗栗艦，聯合擴大執行掃蕩越界中國漁船、抽砂船專案勤務，強力維護國土和漁業資源。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年11月6日

（中央社馬祖6日電）為維護國土和漁業資源，馬祖海巡隊特規劃於11月初開始，結合南部、中部地區機動海巡隊台南艦及苗栗艦，聯合辦理擴大威力掃蕩越界中國漁船、抽砂船專案勤務。

馬祖海巡隊表示，有鑑於歷年東北季風增強時，馬祖海域常有中國籍漁船越界作業，及抽砂船於限制水域內非法下錨，尤其近日莒光海域周邊常有抽砂船越界盜採砂石日漸猖獗，且於清晨天未亮前出沒作業，

這波威力掃蕩動員台南艦、苗栗艦，並配合馬祖海巡隊的船艇一同出擊，利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳、水砲驅離之特性及海巡艇的靈活機動性，於惡劣海象下，強化馬祖海域執法力度，並透過第十一巡防區指揮部岸際雷達加強監控轄內陸船越界情況。

海巡隊表示，已分別於10月23日、27日查獲兩艘越界中國籍抽砂船，今年累積查扣4艘抽砂船，將持續執行「護永專案」，針對大陸抽砂船經常出沒海域提高巡邏密度，並由海巡署規劃派遣大型艦實施區域聯防掃蕩，以守護馬祖海域海洋資源。（編輯：李錫璋）1081106