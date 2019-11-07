救援大霸尖山高山症女子 苗栗消防往返310公里

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）雪霸國家公園大霸尖山線日前有女山友高山症發作急需救援，苗栗縣消防局派遣救護車漏夜跨境新竹救援，往返路程達310公里，歷時8.5小時把人平安送醫。

苗栗縣消防局災害搶救科長張焜郁今天表示，10月24日下午2時許接獲通報，1支登山隊伍攀爬雪霸國家公園大霸尖山線，54歲王姓女隊員出現高山症狀，當時勤務中心先通報特搜隊員集結裝備，準備上山救人。

張焜郁指出，當天傍晚5時許，同行山友已協助王女下撤至九九山莊，使用加壓袋並服用藥物，但高山症狀並未獲得立即改善，於是登山隊又自行下撤至馬達拉溪登山口。

大霸尖山登山路線唯一進出車道在新竹縣，就地理位置而言，距離新竹五峰分隊較近，卻由苗栗大湖分隊派車救護，對此，張焜郁表示，由於新竹縣消防局五峰分隊僅有1輛救護車，如果出勤，則該地區救護任務將呈現「真空」6個小時，經協調最後派遣苗栗大湖分隊人車前往，而這趟任務花了8.5小時，路程達310公里。

所幸王女出現高山症的第一時間，山友立刻帶她下撤，降低高度，加上消防救護人員漏夜前往救護，於隔日凌晨1時許把王女送抵台大醫院竹東分院，經觀察後已無大礙。

執行救護任務的消防隊員余冠賢和陳煜升表示，雖然大湖分隊到雪霸登山口直線距離約30至40公里，但卻必須繞道新竹五峰的南清公路，尤其進入觀霧管制站後，沿途碎石路面顛簸，為避免車輛受損，還要下車清除大石頭和樹枝等障礙物，完成任務回到分隊已經是凌晨2時55分，可說是一趟難忘的回憶。

面對中央政府宣布開放山林政策，張焜郁指出，對於救難人員和資源都將是挑戰，類似狀況未來恐怕只會更多不會更少，因此呼籲山友入山之前一定要做好準備，尤其在荒山野嶺「只有自己可以救自己的命」，如果在高山地區發現身體出狀況，一定要馬上往下撤，不宜眷戀或堅持把行程走完，才能確保自身的生命安全。（編輯：方沛清）1081107