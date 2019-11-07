台灣民政府林志昇去世 桃檢相驗確認意外死亡

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）涉嫌以「台灣民政府」組織名義詐財違法吸金遭起訴的「台灣民政府」秘書長林志昇昨晚去世，桃園地檢署今天下午相驗後表示，林志昇因在家跌倒，導致外傷性的顱內出血死亡。

地檢署下午在死者林志昇家屬的陪同下進行相驗，地檢署表示，林志昇因為在家中跌倒，導致外傷性的顱內出血、中樞神經衰竭死亡。家屬對相驗結果表示沒意見。

根據了解，林志昇2日凌晨4時30分許在蘆竹區住家跌倒，因口吐白沫送醫，一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復正常呼吸，直到5日病情惡化，由家屬帶回準備處理後事，6日晚間6時許確定死亡。

法醫到場發現醫院診斷證明書上寫顱內出血且左耳因摔倒有外傷，屬於意外死亡，家屬表示往生者生前有攝護腺癌末期和高血壓，對死亡無意見，警方則依規定報請相驗。

地檢署表示，依刑事訴訟法第303條規定，因為被告林志昇死亡，他涉及的組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌部分，法院將諭知公訴不受理。至於其他被告，仍會繼續審理。

林志昇夫婦及幹部涉嫌以「台灣民政府」組織名義宣稱，獲得美國軍事政府授權發行身分證、車牌等詐欺取財，犯罪所得超過新台幣7億元，共300多人遭騙。地檢署去年5月間接獲民眾檢舉，指揮桃園市調處，兵分7路搜索台灣民政府中央會館及高層幹部住處，搜出現金及外幣，並查扣名冊等證物。

經過2個月的調查後偵結，檢方依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴林志昇夫婦等6人，但在去年10月交保，「台灣民政府」則在今年7月遭桃園市政府拆除。（編輯：李錫璋）1081107