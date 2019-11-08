投保中心提解任潘健成董事訴訟 群聯：遺憾

（中央社記者張建中、潘羿菁新竹8日電）群聯及董事長潘健成因財報不實等案，遭新竹地檢署以違反證券交易法等起訴，投保中心也提起解任董事訴訟，群聯今天表示遺憾，將捍衛公司及潘健成應有權益。

記憶體控制晶片廠群聯因未於財報揭露與潘健成實質控制的聯東、華威達及永馳間的交易，新竹地檢署一度對潘健成等人不起訴暨緩起訴處分，只是台灣高等法院檢察署對原處分為部分撤銷及部分駁回的處分。新竹地檢署今年7月30日將潘健成等人以違反證券交易法等起訴。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心在今年8月30日表示，為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，除受理善意投資人委任求償登記外，也將進行民事求償事宜。

群聯指出，投保中心提起解任董事訴訟案，是潘健成等人涉嫌違反證券交易法案件的延伸。公司將委任律師，並配合法院審理，在訴訟中捍衛公司及潘健成應有的權益。

群聯表示，在面對來自國際各地競爭者的壓力外，投保中心透過解任訴訟方式加諸公司額外的挑戰，實非保護投資人權益的方式，對此深感遺憾。

群聯也說，目前案件尚未開始審理，在案件有判決結果並確定之前，潘健成擔任公司董事暨董事長的身分不受任何影響，依舊擔負公司營運管理的責任。

群聯指出，潘健成將繼續投入對產業趨勢的研判，並與各記憶體廠斡旋，帶領全體員工繼續往前，在每個記憶體循環中持續成長茁壯。（編輯：林孟汝）1081108