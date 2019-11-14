4台灣人涉電信詐騙 菲代表處交涉籲勿送中國

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）馬尼拉當局10月逮捕涉嫌電信詐騙500多名外籍人士，其中有4名台灣人。中華民國駐菲代表處表示，正盡一切努力交涉，呼籲菲方勿將台籍嫌犯送到中國，應讓他們回台接受制裁。

菲律賓移民局表示，移民局於10月9日突擊大馬尼拉巴賽市（Pasay）一棟大樓，查獲進行電信詐騙的500多名外籍人士，其中424人是中國籍、4名台灣人，另外還包括緬甸、馬來西亞、越南和印尼籍人士。

移民局發布新聞稿表示，移民局今天將以5班包機將其中312名嫌犯和21名未成年人士遣返中國河北省石家莊市和吉林省長春市。

其餘嫌犯將被送到移民局拘留所等待遣返。

中華民國駐菲代表處官員告訴中央社記者，4名涉案台灣人目前被安置在大馬尼拉東南的塔古市（Taguig）移民局拘留所，代表處在事發後即派員前往探視，關心涉案者在拘留所情況，涉案者也聘請律師協助，目前這4名台灣人不在遣返中國名單中。

不過，這名不願具名的官員坦言，由於馬尼拉較親中，雖然代表處已盡一切努力交涉，呼籲菲方勿將台籍人士送到中國，但目前並無法確定能否將這4名涉案者送回台灣。

這名官員說，代表處將密切注意動向、持續交涉，不會放棄將台籍嫌犯送回台灣的努力，呼籲菲方讓他們回台接受法律制裁。（編輯：王永志）1081114