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控蔡錦賢當選無效 二審判呂孫福敗訴確定

最新更新：2019/11/20 17:27

（中央社記者劉世怡台北20日電）呂孫福參選新北市議員落選，不服蔡錦賢涉賄選遭判7月，逃亡躲過執行刑時效後，繼續選還當選，提起當選無效之訴，二審今認非屬選罷法所定不得登記候選事由，判呂敗訴確定。

全案緣於，呂孫福提告主張，蔡錦賢曾犯預備賄選罪，經法院判決有期徒刑7月、褫奪公權2年確定後，逃亡通緝，後來因行刑權時效消滅，經撤銷通緝而未執行，認為觸犯選罷法相關事由，蔡錦賢不得登記候選，因此蔡錦賢應當選無效。

一審法院判呂孫福敗訴，呂孫福不服而上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，呂孫福敗訴確定。

二審公布新聞資料指出，公職人員選舉罷免法雖增訂處罰「預備賄選罪」，但並未同步修正同法所定候選人消極資格，仍僅規範「賄選既遂判刑確定者」，不得登記候選，並不包含預備賄選罪在內；且「賄選既遂判刑確定者」，列入得提起當選無效訴訟事由，仍未將「預備賄選罪」納入規定，迄今均未修正增訂。

新聞資料指出，於法律未修正變更前，法院應本於法律意旨為審判，不得擅加填補，因此蔡錦賢雖曾犯預備賄選罪，但不屬選罷法所列事由，依法仍得登記為候選人。（編輯：張銘坤）1081120

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