遊覽車疑違規左轉 輾斃17歲無照男騎士

52歲張姓遊覽車司機23日凌晨駕車行經淡水區時，疑未依交通號誌左轉，造成17歲無照騎機車的余姓少年煞車不及滑倒，遭遊覽車的右後輪輾壓，余姓少年頭部重創當場死亡。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 108年11月23日

（中央社記者葉臻新北23日電）52歲張姓遊覽車司機今天凌晨5時許駕車行經淡水區時，疑未依交通號誌左轉，導致17歲無照騎機車的余姓少年煞車不及自摔，遭遊覽車輾斃。肇事責任及事故經過，仍待釐清。

新北市政府警察局淡水分局凌晨5時49分許接獲報案，指淡金路2段與新市一路口發生車禍。警分局立即派員到場處理。

警方初步調查，52歲張姓男子駕駛遊覽車行經該路口時，疑未依交通號誌左轉，導致對向車道的17歲余姓少年機車煞車不及滑倒，遭遊覽車的右後輪輾壓，余姓少年頭部重創當場死亡。

警方處理事故過程中，一名戴姓男子騎機車經過，因閃避事故現場不及倒地，身上僅輕微擦挫傷，並未送醫，經查也無酒駕情事。

警方表示，張姓遊覽車駕駛酒測值為零，余姓少年則是無照騎車。案發後，已通知少年家人善後。肇事原因，警方將深入調查釐清。（編輯：戴光育）1081123