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大統賣劣油 一審判賠頂新7725萬元味全6659萬元

最新更新：2019/11/28 15:12

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）大統長基公司涉嫌販賣摻有銅葉綠素和棉籽油劣油給頂新，導致頂新和味全產品銷量受影響而提告索賠，彰化地院一審判賠頂新公司新台幣7725萬餘元，賠味全6659萬餘元，全案可上訴。

根據台灣彰化地方法院昨天公布的民事判決，大統長基食品廠股份有限公司，涉嫌自民國90年起，出售油品原料給頂新製油公司，頂新公司再幫味全公司代工製造油品，但大統公司負責人高振利卻在油品中摻雜棉籽油和銅葉綠素，違反食品衛生管理法。

高振利在食用油中加入銅葉綠素以及棉籽油消息傳出後，頂新公司和味全公司產品銷量和商譽受到影響，因此向彰化地院提告，要求大統長基公司賠償頂新公司新台幣8225萬2999元、味全公司7000萬元。

彰化地院審理，認為大統長基公司應賠償頂新製油公司油品原料退貨下架、銷毀處理等費用，合計新台幣7725萬2999元；味全公司方面，大統則需要賠償油品銷毀以及處理等費用，總計6659萬5008元，全案仍可上訴。

頂新公司也發出聲明稿回應，大統長基公司負責人高振利落網後還謊稱頂新知情，但頂新製油與3名員工日前已獲判無罪定讞，本案雖已透過司法判決還原真相，但許多誤解已難以澄清。（編輯：洪學廣）1081128

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