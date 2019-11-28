游盈隆友人轉貼假訊息 新北警：將函送法辦

（中央社記者葉臻新北28日電）台灣民意基金會董事長游盈隆指出，友人因為轉貼自稱中國間諜的「王立強」被誤指和民進黨副祕書長林飛帆同桌吃飯的照片，遭到新北市員警登門造訪，警方表示，全案仍將函送法辦。

游盈隆今天在臉書上發文指出，他的同學因為轉貼一則自稱中國間諜的「王立強」，被誤指和民進黨副祕書長林飛帆同桌吃飯的照片，遭到新北市3名員警登門造訪，並以違反選舉罷免法為由，在晚間借新竹當地派出所製作約2個小時的筆錄後，刪除手機內容。

新北市政府警察局表示，本案是由刑警大隊在網路巡邏時發現主動偵辦，由於游盈隆的友人所轉貼的照片已經被證實為不實訊息，該友人所為恐涉犯總統副總統選舉罷免法第90條規定，「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足生損害於公眾或他人者」之嫌疑。

警方表示，過程依照規定通知製作警詢筆錄，偵辦過程態度平和，並沒有威嚇，因假訊息透過網路快速散布，民眾難以判斷真偽，因此不分地域，任何警察機關均可主動偵辦，全案也將依法函送地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1081128