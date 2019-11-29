外籍前足球教練涉詐騙 警逮捕2男移送

（中央社記者黃旭昇新北29日電）一名陳姓男子遭詐騙集團以繼承遺產要繳交遺產稅為由騙取鉅款，新北市中和警分局據報，逮捕兩名外籍車手，其中一人曾為職業足球員，因傷退隊來台曾教足球。警方詢後送辦。

中和警分局偵查隊長廖武郎今天表示，一名陳姓男子報案，指自4年前起，遭自稱為英國某銀行行員告知，有死者遺產指定陳男繼承。

警方指出，後來「銀行行員」以需繳納稅金、報關費用等理由誆騙陳男，要求匯入金額到某帳戶才能獲得該筆遺產。4年來，被害人陸續匯款逾4萬美金。

警方表示，陳男於28日接獲對方電話，指需面交5萬美金就可領取所有遺產。陳男遠從彰化縣二林鎮北上，至中和警分局尋求協助，廖武郎告知陳男遭詐騙。

中和警分局偵查隊派員至台北車站埋伏，並協請鐵路警察局派員協助。28日傍晚約5時許，於現場發見兩名外籍男子與陳男接觸，並收取現金。

警方上前逮捕時，兩名嫌疑人企圖逃逸，經員警追捕壓制在地。但嫌疑人因身強體壯持續反抗，執行員警費了一番功夫，才逮捕這兩名外籍嫌疑人。

警方帶回詢問調查，兩名外籍嫌疑人，分別是象牙海岸籍、賴比瑞亞籍男子。其中，象牙海岸籍男子持觀光簽證來台，原為泰國足球超級聯賽曼谷聯足球隊成員，後因腳傷退隊後輾轉來台灣，並於大台北地區教足球維生，後因詐騙所得高鋌而走險。

警方說，詢後全案依詐欺、違反入出國及移民法，今天移請檢方偵辦，並追查其餘犯嫌。（編輯：戴光育）1081129